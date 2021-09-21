Новости

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка получат 10% кэшбэка за покупки на AliExpress

Читайте также:

Иркутская область заняла 25 место в России по динамике потребительского спроса
20 сентября 2021
Выгодный шопинг с картой «Мир»: абсолютно всё с cash-back 10% на AliExpress
16 сентября 2021

У держателей карт «Мир»  от Примсоцбанка есть возможность получить 10% кэшбэка за любые покупки на на сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия. Акция действует с 15 сентября по 31 октября 2021 года.

Для того, чтобы получить кэшбэк, вам необходимо:

  • зарегистрировать Вашу карту «Мир» на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
  • Оплатить любые покупки зарегистрированной картой на сайте AliExpress и приложениях AliExpress и AliExpress Россия.

Максимальная сумма кэшбэка составит 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции. Кэшбэк придет на карту в течение 5-7 рабочих дней.  

Организатор Акции: АО «НСПК».  115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, ИНН 7706812159, КПП по месту нахождения 77050100, ОГРН 1147746831352.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (186)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании