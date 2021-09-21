Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка получат 10% кэшбэка за покупки на AliExpress

У держателей карт «Мир» от Примсоцбанка есть возможность получить 10% кэшбэка за любые покупки на на сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия. Акция действует с 15 сентября по 31 октября 2021 года.

Для того, чтобы получить кэшбэк, вам необходимо:

зарегистрировать Вашу карту «Мир» на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;

Оплатить любые покупки зарегистрированной картой на сайте AliExpress и приложениях AliExpress и AliExpress Россия.

Максимальная сумма кэшбэка составит 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции. Кэшбэк придет на карту в течение 5-7 рабочих дней.

Организатор Акции: АО «НСПК». 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, ИНН 7706812159, КПП по месту нахождения 77050100, ОГРН 1147746831352.