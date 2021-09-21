Жизни и здоровье добровольцев-пожарных в Приангарье будут страховать на 500 тыс. рублей

Правительство Иркутской области сообщило, что жизнь и здоровье каждого добровольца-пожарного в регионе будут страховать на полмиллиона рублей – это прописано в законе «Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Иркутской области».

Это новая мера поддержки, введенная по инициативе главы Принагарья. В настоящее время в Иркутской области 505 населенных пунктов нуждаются в таких добровольцах, а в 91 – затруднен проезд пожарной техники.

В текущем году был принят закон, который дает возможность использовать подразделения добровольной пожарной охраны как инструмент развития безопасности населенных пунктов, находящихся на расстоянии, которое не позволяет быстро среагировать профессиональным пожарным расчетам.