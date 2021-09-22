Как «Слата» помогает жителям Иркутской области экономить семейный бюджет

Выбирая продукты в магазине, покупатель все чаще ориентируется на цены. Исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер рассказал, как сэкономить в супермаркете, при этом не ограничивая себя в выборе, какие меры предпринимает компания в Иркутской области, чтобы предлагать клиентам выгодные цены.

«Слата» – это удобные супермаркеты у дома, где большой выбор качественных продуктов и всегда доступные цены. Как сеть регулирует их?

– Во-первых, в наших магазинах каждую неделю проходят интересные и выгодные акции на все группы товаров и практически всегда можно подобрать необходимый набор продуктов по сниженной цене. Во-вторых, наши склады дают возможность совершать закупки впрок, что позволяет максимально долго удерживать прежнюю цену для покупателей даже при повышении стоимости от поставщиков.

Индекс цен «Слата»* традиционно показывает, что минимальный набор продуктов в торговой сети дешевле, чем подсчитанный Иркутскстатом. Как ритейлер препятствует росту цен?

– На множество продуктов, входящих в категорию социально значимых в «Слате», установлена минимальная наценка. Кроме того, мы предлагаем товары, выпущенные под собственной торговой маркой, чтобы покупатель не переплачивал за маркетинг и дизайн. Да, их упаковка выглядит просто, зато товар качественный, а цены – наиболее доступные на рынке. Самые популярные марки – «Простой выбор» и «РОСТ».

«Слата» постепенно переходит на прямые поставки овощей и фруктов из стран СНГ, рыбы, алкоголя и других товаров. Для чего?

– Исключая посредников – дистрибьютеров – нам удается снизить итоговую стоимость. Общаясь непосредственно с изготовителем, мы можем договориться о будущих поставках по фиксированной стоимости.

Сколько наименований продукции есть в супермаркетах? Как формируется ассортимент?

– В «Слате» представлено до 9 тысяч товарных позиций. Выбирая, что поставить на полки, мы ориентируемся на потребности покупателей, ведь это ключевое условие для успешности магазина.

Считается, что на каждый запрос клиентов в супермаркете должно быть до семи предложений, отличающихся по цене, вкусу, маркам. Так, в центре Иркутска, где многим требуется быстро перекусить в перерыве между учебой или работой, «Слата» предлагает большой выбор напитков, батончиков и готовых блюд. А на выезде из города актуальнее товары для отдыха на природе и в большой упаковке.

Почему покупатели все активнее интересуются промо-предложениями?

– В условиях постоянно растущих цен все стараются найти продукты по максимально выгодным ценам. Кроме того, люди стали доверять акциям: больше нет стереотипов, что товар со скидкой может быть ненадлежащего качества или с подходящим сроком годности. Покупатель с удовольствием кладет в свою корзину товар со скидкой, независимо от своего уровня дохода, таким образом, он получает положительные эмоции от покупки любимого товара, да еще и по выгодной цене.

Как определяется, когда и на какие товары нужны привлекательные скидки?

– Мы планируем акции как минимум за полгода: изучаем потребности покупателей, подбираем ассортимент, договариваемся с поставщиками. Интересно, что клиентам нравится не только приобретать товар дешевле, но и получать бонусы на ФрешКарту или подарки. Пример, нынешняя акция «Миньоны».

Формат магазинов «Слата» меняется с 2019 года. В чем его особенности?

– Прежде всего, мы делаем акцент на более широкое предложение в категориях: фрукты-овощи, мясной и молочный гастроном, хлеб. Также стремимся сделать магазин более современным, сформировать среду, где покупатель сможет не только удовлетворить свои потребности в определенном наборе продуктов, но сделать это во внешне приятной атмосфере, иметь возможность оплатить покупку через кассы самообслуживания.

Назовите основные тренды на рынке…

– Набирают популярность «магазины у дома», где можно купить все необходимое и не ездить в большие отдаленные гипермаркеты. Если говорить о продукции, то растет спрос на товары категории «здоровое питание», готовые блюда и местные крафтовые товары.

*«Индекс цен «Слата»* – ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс цен «Слата» отображается как доля от 100%.