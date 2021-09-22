Деловая программа Байкальского риск-форума пройдет с 22 по 24 сентября

Байкальский риск-форум (БРИФ’21) состоится с 22 по 24 сентября в онлайн-формате. Событие пятый год подряд организует ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно со стратегическими партнерами.

В этом году ключевой темой форума станет устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить зеленая трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы ответят эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.

Пленарное заседание 22 сентября будет посвящено мировым тенденциям и внутрироссийскому регулированию в области устойчивого развития.

В программу второго и третьего дней форума (23 и 24 сентября) войдут практические кейсы ведущих компаний, связанные с управлением климатическими рисками, развитием возобновляемой энергетики, комплексным восстановлением лесов и киберрисками.

В завершение БРИФ спикеры обсудят социальную политику компаний, а также риски и возможности финансирования на международных и российском рынках капитала в связи с повесткой устойчивого развития.

Присоединиться к трансляции форума можно на YouTube-канале форума.

Представляем спикеров форума:

- Полина Лион, директор департамента устойчивого развития госкорпорации «Росатом». Отвечает в «Росатоме» за формирование системы управления устойчивым развитием: участвует в развитии сферы «зеленого» регулирования в России и за рубежом, а также на площадках Правительства России и Банка России. Кроме того, она ментор в сфере развития женской карьеры и лидерства для студентов и молодых сотрудников «Росатома».

- Владимир Орлов, директор компании «РискТЭКонсалт». Уже двадцать лет управляет рисками проектов и страхования в области энергетики, горнодобывающей, химической индустрии, а также в крупном инфраструктурном, в том числе и морском строительстве. Тема доклада — изменения климатических зон. Действительно ли процесс изменения климатических зон необратим? Какие риски грозят бизнесу в связи с изменением климата и новым нормативным регулированием этих изменений?

- Михаил Сизов, директор департамента по работе с корпоративными заказчиками, член Совета директоров Microsoft в России. Расскажет о том, как цифровые решения помогают устойчивому развитию и что такое энергетическая трансформация. Рассмотрит возможные сценарии и изменения, которые уже происходят в российских компаниях. Кроме того, участники БРИФ узнают, как работает Microsoft Sustainability Calculator и как Shell сократил выбросы парниковых газов с помощью искусственного интеллекта.

- Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group, член Управляющего совета Национальной сети ГД ООН. Расскажет на БРИФ об опыте Группы, которая берет на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35%, а к 2050 году достичь нулевого баланса выбросов. Эти цели касаются сокращения выбросов охвата 1 и 2 от базового уровня 2018 года, включая производство алюминия и энергии.

- Ольга Гороховская, управляющий директор, со-руководитель DCM Сбербанка. Расскажет на БРИФ о динамике развития рынка ESG-инструментов в России и в мире. Ольга объяснит, чем для инвесторов и эмитентов полезны зеленые финансовые инструменты, расскажет об особенностях законодательства в этой сфере и требованиях регулирующих органов. Представит анализ реализованных сделок: с зелёными, социальными и KPI-linked облигациями.

Успешные проекты крупных компаний, предполагающие профессиональное управление рисками, открытое обсуждение в прямом эфире – это бесценный опыт, который будет доступен каждому участнику форума.

Узнать больше об экспертах БРИФ, следить за актуальной программой и задавать вопросы спикерам форума можно на сайте Байкальского риск-форума или в приложениях для iOS и Android.

Справка:

БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками, на площадке которого крупнейшие российские и зарубежные компании обмениваются опытом по принятию риск-ориентированных решений в управлении бизнесом. Организатором форума является Иркутская нефтяная компания. За всю историю БРИФ (с 2017 года) было представлено 200 практических кейсов в области управления рисками и непрерывности бизнеса. Общая аудитория форума составила более пяти тысяч человек. На площадке БРИФ выступило более 250 экспертов мирового уровня и топ-менеджеров компаний реального сектора экономики.