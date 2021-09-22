Ипотечное кредитование в августе пошло на спад

Россияне взяли в августе 135 тыс ипотечных кредитов, это на 4% меньше, чем в июле. По сравнению с августом прошлого года количество выдач сократилось на 14%. В Иркутской области сокращение было менее значительным. Так, в августе 2021 года выдано 2379 ипотечных кредитов, что на 2% меньше, чем в июле и на 4% меньше, чем в августе 2020 (2468 кредитов), сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ).

Тем не менее, как отмечают аналитики ОКБ, за период с начала года выдачи остаются рекордными. Всего за 8 месяцев россияне взяли 1,17 млн кредитов, что на 26% больше, чем за январь – август 2020 года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, только в Приморском крае и Якутии выдачи превзошли показатель августа 2020 года (на 6% и 8% соответственно). В остальных регионах наблюдался спад. Самый сильный – в Нижегородской области (-20%), Татарстане (-21%), Московской области (-23%), Санкт-Петербурге (-24%), Воронежской области (-27%) и Москве (-27%).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

«Ипотечное кредитование пошло на спад сразу после завершения с июля программы льготного кредитования по старым условиям. Новые параметры программы сделали льготную ипотеку практически недоступной для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где традиционно берут больше всего кредитов. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки, который привел к повышению процентных ставок».