Avito планирует купить Циан

Если сделка состоится, то доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40% до 62,2%, узнал Forbes.

Крупнейший сайт объявлений Avito готовится купить бизнес компании Циан, которая является крупнейшим в стране маркетплейсом недвижимости, рассказал Forbes источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и подтвердил источник на интернет-рынке.

Источник Forbes, близкий к ФАС, рассказал, что ходатайство о покупке Циан поступило от Avito в ведомство еще летом 2021 года. По его словам, сейчас в ведомстве идет процесс оценки этой сделки. Источник на интернет-рынке подтвердил, что в ФАС «уже несколько месяцев» лежит заявление на одобрение сделки между Avito и Циан. Он добавил, что Avito хотела купить полностью весь бизнес Циан для усиления категории недвижимости, но готова рассмотреть и часть бизнеса в городах-миллионниках.

Около месяца назад ФАС разослала онлайн-классифайдам по рынку недвижимости анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование на рынке и т. д., отметил источник на интернет-рынке. Получение такого запроса подтвердили в «Яндексе». В «Юле» (принадлежит Mail.ru Group) и «ДомКлик» (принадлежит «Сберу») не ответили на запрос Forbes.

В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир составил 8,9 млрд рублей, что на 3% выше, чем в 2019 году, по данным отчета «Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости» РБК (есть у Forbes). Темп роста рынка небольшой, так как основным источником доходов для сайтов-классифайдов являются средства от платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от совершения сделок купли-продажи.