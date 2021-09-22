Прививочные туры в Европу предложили россиянам туроператоры

Самые дешевые вакцинные туры – в Сербию, самые дорогие – в Германию, сообщает РБК.

В Сербии вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан обойдется бесплатно, там доступны вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, от англо-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. Авиасообщение с Сербией сейчас открыто, и туда не нужна виза. Самолеты летают регулярно из Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость туров отличается у разных туроператоров: 59 тыс. руб. на человека с проживанием (3 ночи), питанием, медстраховкой, трансфером и переводчиком; 161 евро (13,7 тыс. руб.), но без стоимости авиаперелета в Сербию, 580 евро (49 тыс. руб) за две ночи с проживанием, питанием, медстраховкой и переводчиком.