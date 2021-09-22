Минфин представил схему повышения налогов для металлургов

Ведомство предлагает новый акциз на сталь, сообщает РБК.

Вопрос роста налоговой нагрузки для металлургических компаний и производителей удобрений власти начали обсуждать после резкого роста цен на металл и удобрения в первой половине года.

При этом власти продолжили рассматривать варианты постоянного механизма пополнения бюджета.

Изначально речь шла о дальнейшем повышении ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений, а также руд черных и цветных металлов. Их уже повысили с начала 2021 года в 3,5 раза, но, по мнению Минфина, этого недостаточно: налог не дотягивает до уровня в мировой практике, где горная рента при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3-5% от выручки горнодобывающих компаний, тогда как в России она не превышает 1-2%.

В августе президент Владимир Путин заявил о планах повысить НДПИ для компаний, занятых в металлургической промышленности, начиная с 2022 года, не уточнив деталей. С начала сентября дискуссия о повышении налогов активизировалась: за прошедшую неделю Белоусов, представители Минфина и бизнеса провели несколько встреч и представили несколько возможных подходов – помимо корректировки НДПИ бизнесу еще представили вариант дифференциации налога на прибыль с повышением его ставки до 25-30% для тех компаний, которые последние пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали.

На одном из последних совещаний представители Минфина говорили о плане собирать с металлургов и производителей удобрений примерно по 200 млрд руб. ежегодно, рассказывали РБК три источника, близких к участникам совещаний. Из этой суммы 130 млрд руб. должны обеспечить поступления от компаний сектора черной металлургии.

В новом законопроекте Минфин помимо корректировки ставок НДПИ и дифференциации налога на прибыль предусмотрел и акциз на сталь. Он будет составлять 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за тонну. Идея введения акциза на жидкую сталь возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, объяснили источники «Интерфакса» причины появления нового налога в обсуждении. По данным источника РБК, близкого к металлургическим компаниям, бизнес в рамках совещаний с властями предлагал вывести из-под действия акциза сталь, произведенную в электропечах, из-за ее низкой рентабельности. Но в текущей версии законопроекта Минфина таких исключений не предусмотрено.