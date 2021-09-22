Долги китайского застройщика Evergrande угрожают мировым кризисом

Инвесторы распродают акции в ожидании дефолта по долгам сильно закредитованного гиганта (общий объем долгов Evergrande превышает $300 млрд), сообщает РБК.

Часть наблюдателей опасается, что крах Evergrande может запустить финансовый кризис – так, как это было с банком Lehman Brothers 13 лет назад. Эксперты рассказали «РБК Инвестициям», насколько глобальными будут последствия банкротства Evergrande и как оно может повлиять на фондовый рынок в России и в мире.

«Падение цен на недвижимость в Китае, вероятно, приведет к «потерянному десятилетию», как это было в Японии в 1990-х, а не к хаотичной волне банкротств, как это было при крахе Lehman Brothers», – уверены аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

«История Evergrande не похожа на ипотечный кризис в США, нет чудовищного левериджа за счет секьюритизации активов, закладывания их в залог и спекуляции ими на бирже с плечом», – говорит главный аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов. В отличие от эпохи Lehman Brothers, сейчас недостроенные объекты не переоценены. Другие застройщики смогут достроить эти объекты, если понадобится, а элита Китая сможет закрыть финансовые пробелы в этой схеме эмиссией, объясняет он.