Завод по переработке древесины строят в Чунском районе

В проект инвестирован 1 млрд рублей, сообщили SIA.RU в Корпорации развития Иркутской области.

Проект предусматривает строительство нового лесопильного завода, дополнительных сушильных камер, строительство электрической подстанции, подъездных путей и пеллетного завода.

«Мы давно думали про увеличение мощностей и расширение ассортимента, – сообщил руководитель Октябрьского ЛЗК Эдуард Шамаль. – Новый лесопильный завод начали строить в этом году. В настоящее время готовность объекта составляет более 80%. В январе следующего года запустим его в эксплуатацию».

В год Октябрьский ЛЗК заготавливает 200 тыс. кубометров леса, из которых половину перерабатывает сам. Запуск нового лесопильного завода позволит комбинату полностью перерабатывать древесину собственными силами. С 2023 года Октябрьский ЛЗК кроме пиломатериалов и погонажных изделий будет производить пеллеты – это измельченные и спрессованные в гранулы опилки и щепа.

Октябрьский ЛЗК сегодня является одним из самых крупных налогоплательщиков и работодателей Чунского района. На комбинате трудятся почти четыреста человек, большая часть из которых – местные жители. С расширением производства на предприятии появятся более двадцати новых рабочих мест, а налоговые отчисления во все уровни бюджетов увеличатся до 70 млн рублей в год.