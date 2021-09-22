В Байкальске мужчина сбил ребенка на самокате

Полицейские призывают родителей напомнить детям о правилах безопасного поведения на дорогах.

21 сентября в городе Байкальск 47-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI OUTLANDER» сбил школьника, который двигался по проезжей части на самокате, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

В результате происшествия восьмиклассник получил травмы.

Полицейские выяснили, что подросток взял средство передвижения напрокат и в момент автоаварии находился без сопровождения взрослых.

С начала года в регионе с участием несовершеннолетних зарегистрировано 227 дорожных происшествий, в которых 10 детей погибли и 243 получили травмы.