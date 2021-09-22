Не желая лишаться автомобиля шелеховчанин оплатил долг в два миллиона рублей

Оплату за аренду земельного участка он не вносил в течение трех лет, сообщили SIA.RU в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Кировский районный суд обязал гражданина оплатить задолженность в размере 1,7 млн рублей. Благодаря комплексу «Дорожный пристав» должника задержали на дороге.

Приставы объяснили жителю Шелехова, что в случае неисполнения транспортное средство будет арестовано, изъято и помещено на специализированную стоянку. Если в течение 10 дней долг не будет выплачен, имущество передадут на оценку и продадут.

Чтобы не допустить утраты иномарки, мужчина оплатил долг, после чего смог продолжить свою поездку.