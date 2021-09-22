Россияне растеряли «свободные деньги» к концу лета

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в августе 2021 года объем «свободных денег» в российских семьях снижается второй месяц подряд и стал одним из самых низких значений в этом году.

Согласно расчетам, в августе 2021 года объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 5% по сравнению с июлем 2021 года. Годовое же падение составило 2%. Показатель января 2019 года принят за 100% – исходную точку для расчета индекса. В августе 2021 года ИСД составил 80%.

«Индекс снижается в связи с сезонным фактором – началом учебного года. Покупатели увеличили свои расходы на некоторые категории, а количество свободных денег снизилось. Следует отметить, что помимо сезонного фактора в августе наблюдается структурное снижение индекса: его уровень оказался существенно ниже показателей 2020 и 2019 годов», – исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.