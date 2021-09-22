21 сентября в рамках БРИФ-2021 состоялся Молодежный день

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Молодежь – это двигатель устойчивого развития. Молодых необходимо активно вовлекать в деятельность по управлению компанией, к их мнению стоит прислушиваться при реализации крупных проектов и принятии важных решений. К таким выводам мог прийти каждый участник Молодежного дня. Его открыла деловая игра, участники которой – студенты ведущих вузов России – презентовали стратегии развития своих виртуальных предприятий. От общих целей вроде улучшения качества жизни работников или сокращения вредного воздействия на климат они переходили к перечню необходимых для их достижения конкретных мероприятий, рассказали SIA.RU в пресс-службе форума.

В том, что молодежь способна на многое, убеждали и вполне реальные успешные бизнес-кейсы, представленные молодыми предпринимателями, которые развивают свои коммерческие проекты в экологической сфере. Об отношении молодежи к глобальной повестке дня рассказали молодежные посланники ЦУР ООН в России. Напомним, Цели в области устойчивого развития – это набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».

– До того, как я получила статус молодежного посланника, мне казалось, что ЦУР – это про решение тех проблем, что окружают нас сегодня, – поделилась член управляющего совета Молодежной финансовой лиги Софья Енгуразова. – Но в какой-то момент я поняла, что на самом деле ЦУР гораздо шире: это про ответственность всего нашего поколения за то, чтобы оставить потомкам мир таким, каким мы его любим, чтобы передать им возможность прикоснуться к тем вещам, которые мы ценим вокруг себя. И свою глобальную миссию я вижу в том, чтобы создать такую экономику и такое пространство для диалогов, которые позволят этой системе развиваться дальше.

Понимая все это, многие ведущие российские компании уже сегодня проводят большую работу с молодым поколением и уделяют ему огромное внимание: как собственным сотрудникам, так и школьникам и студентам. С подобными практиками и механизмами мобилизации молодежи участников форума познакомили представители En+Group, Уралкалий, МGIMO Goes Green, а также руководитель направления по экологическим проектам АО «ИНК-Капитал» Илья Рогожин.

– Молодежь – это прежде всего новые знания, инициативы и возможности, которыми могут воспользоваться и старшие коллеги. При правильной организации дела весь коллектив компании может «подключаться» к молодой энергии, задору и желанию работать, не щадя себя, – подчеркнул Илья Рогожин. – Кроме того, «Команда больших возможностей», Молодежный совет, большой корпус волонтеров различных направлений – все эти и другие подобные проекты формируют и развивают горизонтальные связи между подразделениями нашей компании. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать самые разнообразные молодежные инициативы, продвигая их как внутри ИНК, так и за ее пределами.

По итогам дня была сформирована резолюция, в которую вошли идеи и предложения спикеров, посвященные молодежному видению концепции устойчивого развития в бизнесе. С этим документом смогут ознакомиться все участники форума.