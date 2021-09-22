Иркутская область попала в список регионов с самой необычной кухней

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг (есть у SIA.RU) из пяти регионов страны с самыми необычными блюдами, поражающими яркими вкусовыми сочетаниями.

Башкирия

Башкирия по праву занимает первое место в рейтинге, ведь ее блюда моментально покоряют путешественников вкусами и ароматами. Никого не оставит равнодушным король башкирской кухни бешбармак, три части которого подаются на разных тарелках: вареное мясо с домашней лапшой, бульон, кислая сметана корот. Название блюда переводится как «пять пальцев», потому что бешбармак едят руками, прихлебывая бульон глубокой ложкой.

Также гости региона должны попробовать деликатес под названием «казы», домашнюю колбасу из конины, приготовленную из жирного мяса с ароматными специями. А на десерт стоит отведать пухлые башкирские пончики баурсаки, буквально тающие во рту. Желанным сувениром из поездки в республику станет башкирский мед, которым особенно гордятся жители региона.

Иркутская область

Иркутская область удивит необычными блюдами даже самых искушенных путешественников, ведь на ее территории проживает 160 национальностей, каждая из которых имеет собственные традиции, яркую культуру и невероятно вкусную кухню. Так, путешествуя по Иркутску, надо обязательно попробовать блюда монгольского народа, например, цуйван, жареную домашнюю лапшу с мясом. Нельзя обойти стороной и жемчужину бурятской кухни – позы – большие сочные манты.

Поразит гостей региона не только разнообразие национальных рецептов, но и главный деликатес местной кухни – байкальский омуль, нежность которого делает блюда с этой рыбой не только необычными, но и невероятно вкусными. Жители области готовят омуль по-разному: коптят и засаливают, варят из него уху и едят в виде сагудая. «Сагудай» буквально переводится с энецкого языка как «есть сырую рыбу». Сегодня это блюдо коренных народов Севера ценится как отличная закуска.

Татарстан

Наиболее необычные блюда Татарстана – это десерты. Гости края просто обязаны обратить внимание на сладости чак-чак, как-тош и абсолютно волшебный талкыш калеве. Каждое блюдо имеет уникальную историю – как-тош, например, считается ранней элитной версией чак-чака. В старину лишь богатейшие татары могли позволить себе этот не только вкусный, но и очень полезный деликатес из миндаля и меда.

Узнать о происхождении блюд можно в казанском музее чак-чака. После экскурсии путешественникам предложат продегустировать разные виды этого лакомства, рассмотреть национальные костюмы, выпить душистого чая из самовара. Однако кухня республики славится не только десертами. Если вы заехали в Татарстан, то попробуйте эчпочмак (треугольный пирожок с начинкой из мяса, лука, картофеля) и лепешки кыстыбый с пшенной кашей. Эти необычные блюда наверняка понравятся путешественникам не меньше сладостей!

Новосибирская область

Рецепты народов, проживающих на территории области, поистине уникальны и передаются из поколения в поколение. Необычными и вкусными блюда делают местные ингредиенты – сибирская рыба и мясо диких животных (медведя, лося, бобра). Яркими акцентами в блюдах проявляются белые грибы, ягоды и папоротник, который сибиряки добавляют в пельмени и теплые салаты, а также засаливают на зиму. Путешественникам стоит попробовать строганину и сугудай из свежей местной рыбы, которые здесь особенно хороши.

Жители региона настолько любят кухню края, что даже составили и издали «Вкусный путеводитель по Новосибирской области». Необычные блюда наверняка станут для туристов стимулом лучше узнать историю, культуру и традиции народов области. В этом путешественникам помогут местные музеи с красочными и интересными экспозициями.

Адыгея

Одно из национальных блюд республики удивительно не только рецептом, но и названием. Шхомчхантхупс – это сытный диковинный суп с каштанами, фасолью, ароматной зажаркой и пряной зеленью. Заехав в республику, нельзя упустить возможность попробовать аутентичный адыгейский сыр, уже полюбившийся жителям других регионов России, а также кояж – это жареный сыр с зеленью, который никого не оставит равнодушным.

Гостям региона наверняка понравится легкий хмельной напиток бахъсымэ из кукурузной муки и национальный соус щипс. Будучи в Адыгее, стоит посетить красивейшие природные достопримечательности региона: плато Лаго-Наки, гору Фишт и многочисленные водопады. А если заехать в республику пока не удается, познакомиться с необычными блюдами адыгов можно в соседнем Краснодарском крае.