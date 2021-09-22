Скульптуру музыканта с балалайкой установили в Иркутске

Задумка создать такую композицию и установить ее в Иркутске появилась несколько лет назад, сообщили SIA.RU в мэрии.

«Сначала мы планировали сделать скульптуру только балалайки. Но потом поняли, что без человеческих рук она не будет «звучать». Поэтому родился образ молодого музыканта, который играет на инструменте и несет эту музыку людям», – рассказал автор идеи создания скульптуры, музыкант Евгений Смирнов.

Высота скульптуры порядка двух метров. Вес около 400 кг. Композиция выполнена из бронзы. Открытие нового культурного объекта приурочили к 360-летию областного центра.