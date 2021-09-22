Экологическая тропа деревянного Иркутска войдет во всероссийский проект группы ВЭБ.РФ

Подробную презентацию и запуск нового маршрута планируется провести 27 сентября – в День туризма, рассказали SIA.RU в мэрии.

«Наш город является первым в Сибири, где начали использовать регенерацию исторического центра. Стартовым проектом стал 130-ый квартал. Сейчас он является визитной карточкой Иркутска», – отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Новый маршрут станет частью всероссийского проекта группы ВЭБ.РФ «Прошагай город». За 2 года в нем приняли участие более 460 городов. Свыше 7 тысяч новых объектов было нанесено на онлайн-карты Google и «Яндекс».

В отличие от других городов в Иркутске экомаршрут объединил два движения: «Прошагай город» и «Фасадник». Участники экотропы смогут присоединиться к городской акции, в рамках которой проводится восстановление зданий, имеющих культурную ценность.