374 жителя Приангарья заболели коронавирусом

Общее число больных на 22 сентября составило 106 тысяч человек.

Согласно официальной статистике, от болезни за последний день скончались 13 человек. Выздоровели – 519. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 106,4 тысячи случаев заболевания.