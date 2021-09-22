«Зонтичный» механизм поддержки предпринимателей разработали в России

Им уже могут воспользоваться представители бизнеса Иркутской области, сообщили SIA.RU в администрации.

Механизм откроет для малого и среднего бизнеса расширенные возможности для получения заёмного финансирования. Дополнительная мера поддержки бизнеса разработана по поручению Путина.

Этот механизм предоставления поручительств даст возможность получить займы предпринимателям, которые ранее не могли на них рассчитывать в связи с отсутствием финансового обеспечения. Теперь же до 50% заемной суммы обеспечит Корпорация МСП. При этом предприниматель сможет получить поручительство мгновенно и в том же банке, где намерен взять кредит, без обращения в Корпорацию.

Для банков-партнеров устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, не менее 20%.