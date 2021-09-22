Названы справедливые зарплаты для специалистов разных уровней и отраслей

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какую зарплату считают справедливой специалисты разных отраслей и должностей.

Самая высокая средняя желаемая зарплата у представителей IT-сферы – 121 тыс. рублей. Стажеры и новички в IT считают справедливой для себя зарплату в 77 тыс. рублей в месяц. Специалисты с опытом в этой отрасли хотели бы получать 106 тыс. рублей, менеджеры – 118 тыс. рублей, руководители и директора – 171 тыс. рублей, а топ-менеджеры – 211 тыс. рублей.

На втором месте по средней желаемой зарплате – сфера строительства, представители которой считают справедливой зарплату в 112 тыс. рублей. Стажеры и новички хотели бы зарабатывать 80 тыс. рублей, специалисты – 85 тыс. рублей, менеджеры – 98 тыс. рублей, руководители – 127 тыс. рублей, а топ-менеджеры – 167 тыс. рублей.

96 тыс. рублей – средняя справедливая зарплата для представителей отрасли транспорта и логистики. Новички ожидают получать там 76 тыс. рублей на старте карьеры, специалисты с опытом рассчитывают на 84 тыс. рублей, менеджеры – на 90 тыс. рублей в месяц, руководители – на 133 тыс. рублей, топ-менеджеры – на 186 тыс. рублей.

Представители отрасли производства и промышленности хотели бы получать в среднем 87 тыс. рублей. Для новичков и стажеров в этой сфере средняя справедливая зарплата одна из самых низких – 58 тыс. рублей. Специалисты с опытом считают справедливой зарплату в 76 тыс. рублей, менеджеры – 83 тыс. рублей, руководители – 146 тыс. рублей, а топ-менеджеры – 153 тыс. рублей.

В сфере медицины средняя справедливая зарплата, по мнению опрошенных жителей России, составляет 84 тыс. рублей. В этой отрасли стажеры хотели бы получать 71 тыс. рублей в месяц, специалисты – 81 тыс. рублей, менеджеры – 84 тыс. рублей, руководители – 141 тыс. рублей, а топ-менеджеры – 182 тыс. рублей.

В отрасли маркетинга, рекламы и PR средняя желаемая зарплата – 82 тыс. рублей. Для новичков в сфере достаточно получать 57 тыс. рублей в месяц – это также одна из самых низких справедливых зарплат для старта карьеры. Специалисты с опытом считают достойной зарплату в 76 тыс. рублей, менеджеры – 77 тыс. рублей, руководители – 150 тыс. рублей, а топ-менеджеры – 223 тыс. рублей (это самая высокая справедливая зарплата для топ-менеджмента среди всех отраслей).

В сфере образования наблюдается низкая средняя справедливая зарплата – 76 тыс. рублей в месяц. На старте карьеры специалистам сферы образования хотелось бы получать 56 тыс. рублей. Работники с опытом считают справедливой зарплату в 79 тыс. рублей, менеджеры – 87 тыс. рублей в месяц, руководители – 98 тыс. рублей в месяц, топ-менеджеры – 163 тыс. рублей.

28% респондентов отметили, что их текущую зарплату надо повысить на 30-50%, чтобы достичь справедливого, по их мнению уровня. Еще 26% опрошенных отметили, что их текущие доходы в 2 раза и более ниже справедливого уровня. 23% участников исследования рассказали, что их зарплаты необходимо увеличить на 10-30%.

Еще 16% респондентов отметили, что их зарплата пока более, чем на 50% ниже справедливой, по их мнению. При этом, 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников исследования уже получают справедливую зарплату.