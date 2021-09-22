En+ Group опубликовала план по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов

Производитель алюминия опубликовал план по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов с детальным описанием действий Группы в рамках заявленных в январе этого года беспрецедентных для отрасли климатических обязательств, рассказали SIA.RU в компании.

О своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (далее – «ПГ») к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году Группа объявила в январе 2021 года. Согласно представленному плану, а также с учетом глобальных целей по поддержанию повышения температуры в мире ниже 1,5°C, En+ Group планирует выполнение по всей производственной цепочке своих беспрецедентных обязательств путем последовательного снижения выбросов. Таким образом, к 2050 году Группа снизит свое воздействие на окружающую среду и сократит выбросы углерода (Области охвата 1 и 2) до нуля по всей производственной цепочке.

Лорд Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+ Group, подчеркнул:

«В январе мы заявили беспрецедентные для всей отрасли климатические цели. Но важно учитывать, что для их достижения необходим надежный и тщательно проработанный план действий. Сегодня мы выполнили свое обещание и представили подробную дорожную карту по достижению нулевого баланса выбросов. Конечно, мы только в начале пути, и поэтому она будет регулярно корректироваться в зависимости от ситуации. Главное, мы всегда будем руководствоваться научными данными и целями, а также гарантируем предоставление полной информации о наших достижениях.

Обязанность таких компаний-лидеров, как En+ Group, – способствовать переменам к лучшему. Именно мы должны способствовать трансформации производственно-сбытовых цепочек и переменам в мышлении потребителя, предлагая ему возможность выбрать именно тот продукт, который был создан с учетом принципов устойчивого развития. И я рад тому, что, становясь все более «зелёными» мы становимся и более эффективными. Мы получаем возможность предоставлять конечному потребителю инновационную низкоуглеродную продукцию, снижая издержки и предлагая конкурентные цены.

В одиночку мир не изменить – необходимо объединяться. En+ Group намерена и впредь, совместно с представителями отрасли и любыми другими заинтересованными сторонами, способствовать прозрачности в выбросах парниковых газов и поддерживать инициативы, направленные на повышение доступности низкоуглеродных металлов.

Во всем мире бизнес, основанный на принципах устойчивого развития, нуждается в доступе к «зеленому» алюминию. Без него не удастся построить низкоуглеродную экономику. Сейчас как никогда становится ясно, что алюминий – материал будущего.»

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group, отметил:

«Я с гордостью представляю план компании по достижению нулевого баланса выбросов. При его разработке мы опирались на наш уникальный опыт и предыдущие достижения, которые, я уверен, позволят достичь наших амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых газов. Этот план – свидетельство колоссальной работы Группы по созданию высокоэффективного и ответственного бизнеса. Более 98% нашего алюминия уже производится с использованием гидроэнергии, а прорывные технологии, такие как инертный анод, станут ключом к дальнейшему снижению выбросов ПГ и обеспечат нам лидерство в области отраслевых инноваций.

Борьба с изменениями климата – общемировой приоритет, объединяющий сотрудников Группы во всех регионах её присутствия. Нами движет стремление к значимым переменам в алюминиевой отрасли, и я с нетерпением жду, когда мы сможем представить результаты всем заинтересованным сторонам.»

Наши инициативы

Вскоре после заявления цели по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов в Группе была сформирована Рабочая группа по вопросам борьбы с изменениями климата.

За последние несколько месяцев Рабочая группа рассмотрела широкий круг инициатив и мер по достижению Группой амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями, а также разработала график их реализации.

В опубликованном документе приведены планы производственных предприятий Металлургического и Энергетического сегментов с указанием всех основных источников выбросов ПГ, находящихся под операционным контролем.

В целевых показателях учтены как выбросы ПГ, контролируемые непосредственно компанией (Область охвата 1), так и косвенные выбросы, связанные с производством энергии (Область охвата 2). Показатели установлены в соответствии с корпоративным стандартом Протокола учета выбросов парниковых газов.

Были установлены целевые показатели по снижению выбросов, реализации решений, позволяющих их избежать, а также по компенсационным мерам.

Снижение выбросов – ключевая мера в достижении нулевого баланса выбросов ПГ. Группа планирует внедрять технологии предотвращения выбросов в атмосферу за счет сокращения или устранения их источников, связанных со всеми производственными процессами, выпускаемой продукцией и производственно-сбытовой цепочкой Группы. В том числе Группа планирует:

переход на технологии производства алюминия с помощью электролизеров с обожженными и инертными анодами;

переход от углеродоемких ископаемых видов топлива к сжиженному природному газу (СПГ), природному газу и «зеленому» водороду; или использование возобновляемой энергии в технологических процессах нагрева.

Группа остается привержена целям своей программы модернизации «Новая энергия», которая является лучшей в отрасли. Она направлена на повышение эффективности за счет увеличения выработки энергии при том же объеме воды, проходящем через гидроагрегаты ГЭС Группы. В рамках программы будет проведена работа по снижению энергопотерь при передаче энергии от объектов генерации к потребителю. Общие инвестиции в рамках программы «Новая энергия» к 2026 году составят 284 млн долл. США, включая уже вложенные в проект средства (~150 млн долл. США). Все новые алюминиевые заводы Группы, в том числе модернизируемые в рамках инвестиционной программы, будут подготовлены к использованию технологии инертного анода, как только она будет готова к запуску в промышленных масштабах, что позволит нарастить производство безуглеродного алюминия.

В апреле 2021 года En+ Group объявила, что Металлургический сегмент успешно произвёл первичный алюминий с рекордно низким «углеродным следом» – менее 0,01 тонны CO2-эквивалента на тонну металла (Области охвата 1 и 2 – прямые и косвенные выбросы углерода, связанные с производством энергии), благодаря собственной технологии инертного анода. Эта революционная технология полностью исключает выбросы парниковых газов в процессе производства, а также снижает себестоимость продукции за счет использования энергоэффективных материалов.

План достижения нулевого баланса выбросов ПГ охватывает и такие области, как переработка и транспортировка, а также использование солнечной энергии и водорода, внедрение природосберегающих решений и технологий улавливания углерода. В плане также упомянуты и стремление Группы к глобальному сотрудничеству в вопросах декарбонизации производственно-сбытовой цепочки алюминиевой отрасли, для которой снижение «углеродного следа» является довольно сложной задачей.

В совокупности эти меры позволят Компании добиться к 2050 году снижения выбросов ПГ (Области охвата 1, 2, 3) в абсолютных показателях как минимум на 60% по сравнению с текущими показателями. Предотвращение оставшихся выбросов с применением существующих технологий не представляется возможным – они должны компенсироваться благодаря разрабатываемым техническим и природосберегающим решениям. Ожидается, что к техническим решениям будут относиться технологии улавливания, утилизации и хранения углерода. Природосберегающие решения – это те решения, которые позволяют обеспечить улавливание и хранение CO2 с использованием природных процессов. Так, с 2019 года Группа реализует масштабные проекты в области лесного хозяйства.

Группа стремится к достижению высочайшего уровня прозрачности и намерена регулярно отчитываться о ходе выполнения своих обязательств.