В Заларях дети-сироты получили ключи от новых квартир

Квартиры в доме по улице Карла Маркса приобрели за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщает министерство имущественных отношений Иркутской области.

Ещё 24 жилых помещения будут переданы детям-сиротам после получения согласия.

Квартиры министерство имущественных отношений приобрело в доме, построенном в 2020-2021 годах. Застройщиком выступило АО «Восток-Центр». Все квартиры готовы к заселению, не требуют проведения дополнительных ремонтных работ. В жилых помещениях есть электропроводка, произведены отделочные работы, установлено сантехническое оборудование.

Жилые помещения передаются по договорам специализированного найма на пять лет. В течение этого срока недвижимость будет находиться в собственности Иркутской области. Затем при принятии органами социальной защиты населения решения об отсутствии трудной жизненной ситуации граждане смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру.

