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Под строительство нового аэропорта в Иркутске рассматривают две площадки

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Строительство новой воздушной гавани и развитие старой увеличит турпоток в регион с 2 млн человек до 4,5 млн человек в год, сообщает ТАСС.

«Мы предварительно имеем два земельных участка: [деревня] Позднякова и Ключевая Падь. Но пока эти вопросы на федеральном уровне не находят своего подтверждения», – сказал губернатор области Игорь Кобзев.

Он отметил, что заключен контракт с компанией, которая консультирует власти в вопросах развития иркутского авиаузла, ведет переговоры со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе на федеральном уровне и, в частности, по вопросу выбора места для строительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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