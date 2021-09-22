Школьный автобус разбился в Кутулике

В нем было 18 детей. За помощью докторов обратились 7 человек.

Четверых эвакуировали в Черемховскую городскую больницу. Среди них – один ребенок и двое взрослых в состоянии средней степени тяжести, один взрослый – в тяжёлом состоянии. Еще трое детей получили легкие травмы и будут лечиться амбулаторно. Осмотр школьников продолжается, поэтому информация будет обновляться.

«Необходимо досконально разобраться в причинах аварии. Не сомневаюсь, сотрудники полиции выяснят, кто был виновен в ДТП. Известно, что автобус был новый», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

По данным ГИБДД Иркутской области, дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ (в котором находились 22 человека, из них 18 детей) и автомобиля УАЗ (в котором находился 1 человек) произошло сегодня, 22 сентября, в п. Кутулик Аларского района, в районе 1712 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Причины ДПТ сейчас уточняются. Школьники направлялись на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в п. Кутулик. Детей сопровождали трое взрослых – один из них родитель.