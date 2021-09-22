Глава Тувинской горнорудной компании задержан за взятку в 300 тысяч рублей

Сотрудники департамента защиты ресурсов Востсибугля совместно с оперативными работниками УЭБ и ПК МВД Тувы выявили и обезвредили коррупционную схему, задержав руководителя Тувинской горнорудной компании при получении взятки в размере 300 тыс. руб. В текущий момент в компании создана внутренняя комиссия по расследованию факта коммерческого подкупа, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы.

Установлено, что 20 сентября 2021 года генеральный директор ТГРК получил от руководителя компании-подрядчика денежную сумму за совершение подозреваемым действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах контрагента.

По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере». В настоящее время руководитель ТГРК задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.