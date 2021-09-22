Ozon раздаст гранты на сумму 10 млн рублей на решения роботизации онлайн-торговли

Ozon запускает конкурс на разработку решений роботизации e-commerce. На первом этапе проекта Ozon RoboFactory компания соберет интересные идеи по роботизации логистики на разных этапах – от систем хранения в фулфилмент-центрах и перемещения грузов внутри здания до роботов-курьеров и автономного вождения.

Для участия в конкурсе, необходимо подробно описать продукт, его потенциал и перспективы развития, показать преимущества решения, а также его пользу для e-commerce в оцифрованных метриках. Кроме того, дополнительным преимуществом будет наличие готового продукта или MVP и возможности интеграции с Ozon или его партнерами. Авторы самых перспективных проектов смогут рассказать о себе в рамках Demo Day, где получат оценку и обратную связь от профессионалов индустрии. Пять лучших проектов получат гранты на общую сумму 10 млн рублей и возможность реализовать свои идеи вместе с Ozon. Еще пять проектов получат в качестве награды ноутбуки MacBook Pro и другие призы.

Сбор заявок на участие начнется 21 сентября и продлится месяц. Финалистов огласят 16 ноября, а по итогам конкурса Ozon проведет научную конференцию, посвященную теме роботизации в России. Узнать о проекте подробнее, а также оставить заявку на участие можно по ссылке.