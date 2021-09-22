В Иркутской области пропали волонтеры, искавшие потерявшегося рыбака

Сегодня, 22 сентября, поступила информация о невыходе на связь в установленное время группы добровольцев, ушедших на поиски рыбака, пропавшего в районе реки Снежной, протекающей по территории двух регионов – Иркутской области и Республики Бурятия. На поиски группы сегодня отправлены спасатели.

Пресс-служба МЧС напоминает, 9 сентября во время сплава произошло опрокидывание лодки, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения. На протяжении нескольких дней поиски мужчины вели сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Ими был обследован участок русла реки Снежной вверх по течению до слияния с рекой Селенгинкой протяженностью около 20 километров. К сожалению, безрезультатно.

Позднее, 15 сентября, из населенного пункта Выдрино Республики Бурятия вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежной с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные.