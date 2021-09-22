Новый туристический маршрут по деревянному Иркутску запустят в конце сентября

В столице Приангарья разрабатывается новый туристический научно-познавательный маршрут. Экологическую тропу по деревянному Иркутску разработали информационно-туристская служба совместно с музеем истории города имени А.М. Сибирякова. Подробную презентацию и запуск нового маршрута планируется провести 27 сентября – в День туризма, сообщает пресс-служба мэрии.

– Иркутск – это лучший город на земле. Уникальное место с уникальной историей. У нас есть многое, чего нет в других городах. Например, из полутора тысяч объектов культурного наследия более семисот – памятники деревянного зодчества. Наш город является первым в Сибири, где начали использовать так называемую регенерацию исторического центра. Стартовым проектом стал 130-ый квартал. Сейчас он является своеобразной визитной карточкой Иркутска. Это эффективный пример симбиоза власти, бизнеса и общественности. Я за то, чтобы наш город был современным, комфортным – и для этого многое делается, но при этом – самобытным. Таким, каким видели его наши предки, – отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Новый маршрут станет частью всероссийского проекта группы ВЭБ.РФ «Прошагай город». За 2 года в нем приняли участие более 460 городов. Свыше 7 тысяч новых объектов было нанесено на онлайн-карты Google и «Яндекс».

– Теперь поисковые системы дополнят данными экологического маршрута по деревянному Иркутску. В него войдут сохранившиеся памятники культурного и архитектурного наследия. У жителей и гостей города будет возможность увидеть основные орнаменты оформления наличников, побывать во дворах и узнать, как жил областной центр в XVIII веке, – сообщил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.