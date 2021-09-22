Мэрия: В Иркутске необходимо повышать стоимость проезда в общественном транспорте ​​

В Иркутске проводят мониторинг интервала движения общественного транспорта в микрорайоне Ново-Ленино. Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов после многочисленных жалоб жителей микрорайона на пробки на дорогах и отсутствие общественного транспорта.

По результатам проверки выявлено, что в утренние часы с конечной остановки «7-й микрорайон Ново-Ленино» интервал между отправлением маршрутов № 65 и № 66 составил 5-7 минут. По словам перевозчика, на линию каждое утро теперь выходит 19 единиц транспорта. В настоящее время мэрия совместно с коммерческими перевозчиками пытается стабилизировать ситуацию на маршрутах, обслуживающих Ленинский район. Однако для кардинального решения вопроса необходимо повышать стоимость проезда, считают в мэрии.

– Помимо заторов на дороге, которые возникают из-за ремонта путепровода на Джамбула, на возникновение проблем с общественным транспортом в городе влияет то, что компании – перевозчики работают в убыток себе. Это связано в том числе с тем, что с начала этого года стоимость автомобильных запчастей выросла на 30%. Также увеличилась стоимость газа. При этом в связи с пандемией у всех коммерческих перевозчиков упали доходы, – подчеркнул и.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых. – Эти проблемы касаются не только Ленинского района – всего города. Сегодня абсолютно обосновано прорабатывать возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В Иркутске сейчас самая низкая стоимость по стране. Отмечу, что в муниципальном транспорте тариф повышался последний раз в 2015 году, а в коммерческом – в 2018.