Ремонт на Трактовой завершат до 15 октября

Подрядная организация, выполняющая ремонт на Трактовой в Иркутске, должна завершить работы до 15 октября. С целью ускорения сроков работ и создания минимальных затруднений для водителей и пешеходов крупные технологические ремонты проводят в ночные часы. Накануне мэр Иркутска Руслан Болотов в ночное время проверил ремонт дорог, выполняемый в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба мэрии.

– На улице ведется монтаж современного светодиодного освещения, обустройство выделенных полос для общественного транспорта. На всем протяжении дороги уложен выравнивающий слой асфальта. Для верхнего слоя подрядчик использует наиболее износостойкий асфальтобетон с повышенным сроком службы. Ежедневно на объекте работы контролируют специалисты администрации и независимого строительного контроля, – доложил главе города начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства Сергей Полозков.

Также глава города осмотрел участок ремонта улицы Баррикад от Маратовского кольца до улицы Ушаковской. В ночное время на объекте ведется укладка асфальта. В рамках ремонта на улице уже обустроена новая система ливневой канализации. Ее протяженность – 300 метров. Она будет отводить ливневые воды с улицы Ушаковской.

– Наверное, каждый горожанин знает, как много воды скапливается на Баррикад во время дождей. Сегодня мы решили эту проблему. Новая система отвода ливневых вод уже показала свою эффективность, – подчеркнул Руслан Болотов. – Улицы Трактовая и Баррикад – ключевые объекты дорожного ремонта этого года. Проекты масштабные, они предусматривают расширение проезжей части, замену системы освещения. Большое внимание уделяем созданию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. На этих дорогах впервые появятся полноценные тротуары и остановочные пункты.