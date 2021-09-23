Россию назвали местом происхождения одного из штаммов коронавируса

Позже его обнаружили в Германии, США и других странах, сообщает РБК.

Новый вариант вируса получил название B.1.1.523. Он впервые был обнаружен в Москве, первые случаи зарегистрированы в феврале, а к августу число случаев заражения этой мутацией в стране достигло 345.

«Тот факт, что первые случаи [заражения B.1.1.523] были зафиксированы в России, указывает на то, что этот вариант появился в этой стране», – говорится в отчете о результатах исследования.

На втором месте по количеству выявленных случаев заражения новым штаммом Германия, там известно о 92 заражениях. B.1.1.523 также нашли в США, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Швейцарии и других странах.

Наибольший рост в числе заразившихся этой мутацией происходил весной, пик пришелся на май. К июлю выявляемость нового штамма упала.