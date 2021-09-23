Россияне рассказали о своем отношении к «халяве»

ВЦИОМ спросил у россиян, поступали ли им предложения о бесплатных товарах и услугах. Подтвердили факт таких предложений 17% опрошенных, чаще респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (30%).

Большинству опрошенных предложения с бесплатными товарами не поступали (83%), в основном об этом заявляли жители городов-миллионников и городов с численностью менее 950 тыс. жителей (81-88%).

В целом к таким предложениям россияне относятся чаще всего или безразлично (40%), или отрицательно (38%). О положительном и безразличном отношении чаще сообщала молодежь от 18 до 24 лет (34% и 52%), а об отрицательном – поколение старше 45 лет (43-51%).

Каналы поступления предложений о бесплатных товарах

Самым распространенным источником поступления предложений о бесплатных товарах и услугах является телефон (59%). Чаще таким образом предложения получают россияне в возрасте от 45 лет и старше (68-71%).

Вторым по популярности источником информации являются социальные сети (23%). Доля получающих таким способом предложения выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (50%).

Первую тройку популярных каналов получения предложений замыкают СМС-сообщения (20%). Такие предложения чаще других получает молодежь от 18 до 24 лет (40%).

Менее распространено получение информации о бесплатных товарах и услугах из флаеров (17%), по электронной почте (14%) и из листовок в почтовых ящиках (11%).

Доля потребления и удовлетворенность бесплатным предложением

Среди тех, кому поступали предложения о бесплатных товарах и услугах, каждый четвертый ими воспользовался (25%).

Самые востребованные предложения – медицинские услуги: воспользовались ими 18% (чаще поколение старше 60 лет, 51%). Также в топ-3 популярных предложений вошли ювелирные изделия и товары (по 12% соответственно), продукты и косметические услуги (по 10% соответственно).

Предложения о ювелирных изделиях чаще пользуются спросом среди респондентов от 25 до 34 лет (25%). Предложения о товарах больше интересны молодежи от 18 до 24 лет (52%). Бесплатными косметическими услугами чаще пользовались россияне от 45 до 59 лет (24%).

Уровень удовлетворенности бесплатной услугой. Довольными качеством бесплатного предложения остались 48% респондентов, среди которых выше доля молодежи от 18 до 34 лет (78-85%). Не удовлетворены полученной бесплатной услугой 25% опрошенных, чаще люди старше 60 лет (60%). Не смогли оценить качество бесплатного предложения 27% тех, кто ими воспользовался.

Причины отказа от бесплатных предложений

Большинство из тех, кому поступали предложения о бесплатных товарах, сообщили, что ими не воспользовались (75%).

В качестве основной причины называли известное выражение о том, что бесплатный сыр только в мышеловке (25%). Замыкают первую тройку самых распространенных причин высказывания о мошенничестве (22%) и отсутствие доверия (21%).

Также респонденты в качестве мотивов отказа заявляли о ненадобности предлагаемых товаров (18%) и о том, что по итогу нужно заплатить (12%).

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Подавляющее большинство россиян считают справедливым утверждение о бесплатном сыре в мышеловке (84%). Не согласились с этим высказыванием 10% респондентов.