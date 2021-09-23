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Движение по улице Нита Романова в Иркутске будет запрещено

С 21 сентября по 5 октября движение по улице Нита Романова на отрезке от переулка Археолога Михаила Герасимова до переулка Академика Окладникова будет запрещено. Это связано с проведением аварийных работ, рассказали SIA.RU в мэрии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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