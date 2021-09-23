Храм в Приморском микрорайоне Иркутска построят к 2024 году

Против строительства выступают жители микрорайона.

«Мы планируем в этом году начать строительство, в течение 3 лет сформировать корпус здания и после этого осуществлять его подготовку к службам. Основной период строительства, когда будет нагрузка – в течение 3 лет», – передает цитату директора по строительству объекта Алексея Кожевникова издание Ирсити.

Напомним, что храм планируют построить на месте сквера. На change.org уже размещена петиция о запрете строительства. Депутат думы Иркутска Михаил Корнев заявил журналистам, что все документы: разрешение на строительство, экспертизы – все находятся в порядке. Публичные слушания прошли.