«Евросибэнерго» проведет делистинг акций «Иркутскэнерго»

Процедура определит будущее акций иркутской компании, передает цитату гендиректора АО «Евросибэнерго» Михаила Хардикова Интерфакс.

Акции ПАО «Иркутскэнерго» (+0,2%, до 13,56 рубля) в будущем ждет делистинг с «Московской биржи», заявил журналистам Хардиков.

Ранее в сентябре «Евросибэнерго» выставило оферту на приобретение 581,6 млн акций ПАО «Иркутскэнерго», что составляет 12,2% уставного капитала компании, по цене 13,82 руб. за одну акцию. Дата истечения срока принятия добровольного предложения – 17 ноября 2021 года.