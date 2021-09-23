Четверых пострадавших в аварии со школьным автобусом эвакуировали в Черемховскую городскую больницу

Среди них – один ребенок и двое взрослых в состоянии средней степени тяжести, один взрослый – в тяжёлом состоянии, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

В автобусе находилось 22 человека. Детей сопровождали трое взрослых – один из них родитель.

Авария произошла 22 сентября, в поселке Кутулик Аларского района, в районе 1712 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Причины ДПТ сейчас уточняются. Школьники направлялись на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в п. Кутулик.