БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой»

БРИФ-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Число погодных аномалий заметно увеличилось в последнее время. «Природа шепчет: хватит шутить со мной. И люди наконец услышали этот голос: "зеленая" повестка во всем мире вышла на совсем другой – практический – уровень», – отметил Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнер KPMG в СНГ, открывая пленарную сессию V Байкальского риск-форума. Заботиться о природе придется всем, но первыми это начали делать крупные добывающие компании. Как реагирует нефтяная промышленность на снижение потребления углеводородов? С чем сталкиваются компании при реализации стратегии устойчивого развития? Почему малому бизнесу пора обратить внимание на тему «зеленой» продукции? Об этом шла речь на БРИФе. Несколько цитат с мероприятия – в материале портала SIA.RU.

«Углеводороды никуда не денутся, но структура мирового энергетического баланса изменится»

БРИФ-2021. Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ

Фото: Андрей Фёдоров.

Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ:

– Вопрос энергоперехода, то есть замещения ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии – это реальность, в которой мы будем жить. Не важно, согласны ли мы с причинами происходящего или нет, но для того, чтобы сохранить нашу конкурентоспособность на мировой арене и свою долю рынка, нам необходимо адаптироваться к нему. Углеводороды никуда не денутся, они по-прежнему будут формировать основу энергетического баланса по крайней мере ближайшие 20-30 лет. Однако структура мирового энергетического баланса будет меняться, доля углеводородов с нынешних 85% в течение 15-20 лет снизится, по нашим оценкам, до 70%. При этом конкуренция будет обостряться: компании постараются монетизировать свои запасы.

«Прошлогодний стресс-тест подтвердил необходимость изменений»

БРИФ-2021. Николай Буйнов, исполнительный директор Иркутской нефтяной компании.

Фото: Андрей Фёдоров.

Николай Буйнов, исполнительный директор Иркутской нефтяной компании:

– В прошлом году во всем мире из-за транспортных ограничений сократилось потребление топлива, и это стало стресс-тестом для всей нефтегазодобывающей отрасли, подтвердив необходимость изменений. И хотя нефть будет еще востребована многие годы, мы уже начинаем трансформацию. Один из таких проектов – производство голубого аммиака из метана в Восточной Сибири, а также его транспортировка и сбыт в Японии. Также мы очень серьезно прорабатываем вопрос утилизации углекислого газа с наших производственных площадок в городе Усть-Куте – определяем технические решения его обратной закачки в пласт для поддержания пластового давления и увеличения коэффициента извлечения нефти.

«Оценки экспертов мирового уровня очень важны в условиях глобальных вызовов»

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Иркутская нефтяная компания очень ответственно относится к территории Приангарья и сохранению природы при эксплуатации месторождений, помнит о благополучии местных жителей в современных условиях, держит под контролем риски и обеспечивает непрерывность производства, что часто имеет определяющее значение в бизнесе. Компания всегда привлекает в качестве экспертов БРИФа топ-менеджеров компаний мирового уровня. Именно такие оценки очень важны при поиске правильных решений в дальнейшем развитии бизнеса и экономического роста Приангарья и России в условиях глобальных вызовов, которые ставит перед человечеством XXI век.

«Главной составляющей нашей ESG-стратегии станет климатообразование»

БРИФ-2021. Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал».

Фото: Андрей Фёдоров.

Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал»:

– В 2017 году топ-менеджеры компании сформулировали миссию компании, объединив в ней всё то, что мы делаем: «Мы живем на этой земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему и уверенному будущему региона и его жителей. Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края». В этой миссии оказалась отражена вся ESG-повестка. В этом году мы объявили курс на устойчивое развитие и приступили к разработке ESG-стратегии, в которой главной составляющей станет климатообразование.

«Наше сотрудничество с Россией станет хорошим примером управления углеродом, который мы сможем продемонстрировать всему миру»

БРИФ-2021. Tanamura Hideki, Director of Business Development Team, JOGMEC

Фото: Андрей Фёдоров.

Tanamura Hideki, Director of Business Development Team, JOGMEC:

– В октябре прошлого года премьер-министр Японии заявил, что наша страна достигнет углеродной нейтральности к 2050 году, а в декабре объявил о начале реализации стратегии «зеленого» роста. Все это потребует, во-первых, преобразования структуры промышленности, а во-вторых, увеличения доли возобновляемых источников энергии. Конечно, Япония какое-то время будет зависеть от ископаемого топлива, использование которого приводит к выбросам СО2, но наша стратегия позволит снижать их.

Мы укрепляем цепочку поставок СПГ (сжиженного природного газа), который считается более экологически чистым видом энергии, чем нефть, а также реализуем и поддерживаем проекты по производству голубого водорода и голубого аммиака. В рамках одного из таких проектов мы доставляем голубой аммиак в Японию с завода Иркутской нефтяной компании. Цепочка поставок сложная из-за огромного расстояния, но мы пытаемся сделать этот проект экономически целесообразным. У меня нет сомнений, что наше сотрудничество с Россией, которая имеет достаточные запасы нефти и газа, станет хорошим примером управления углеродом, который мы сможем продемонстрировать всему миру.

«Антиуглеродная повестка – это новые возможности, а не очередные проблемы, как нам сейчас кажется»

Андрей Иванов, первый заместитель Министра экономического развития РФ:

– Антиуглеродная повестка – это совершенно точно новые возможности, а не очередные проблемы, как нам сейчас кажется. Как говорится, если через три дня начнется всемирный потоп, у нас есть ровно три дня, чтобы научиться жить под водой. В этом смысле у нас есть существенно большее количество времени. Понятно, что компаниям потребуются серьезные инвестиции для переоборудования производства, но это – мировой тренд, от него никуда не деться. Мы, в свою очередь, активно работаем над инструментами поддержки бизнеса. Рассматриваем также возможность компенсировать часть понесенных расходов на научные исследования, результаты которых будут внедрены в производственную деятельность. Уже сейчас есть много программ, которые позволяют более комфортно инвестировать в технологии и подготовиться к четвертому энергопереходу. Главное, чтобы было желание, а стимул уже сложился естественным образом.

«Мы готовы поделиться нашими лучшими практиками»

БРИФ-2021. Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Фото: Андрей Фёдоров.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Я очень рад, что Иркутская нефтяная компания выбрала Сбер своим партнером в реализации стратегии устойчивого развития. Байкальский риск-форум посвящен крайне серьезным вызовам, которые стоят перед международным и российским бизнесом. Один из них – разумное потребление – это личная ответственность каждого из нас перед последующими поколениями. Чем больше мы с вами будем обсуждать со всех сторон эту глобальную проблему, тем быстрее сможем нащупать кратчайший верный алгоритм решения этой задачи, который, в свою очередь, поможет нам избежать реализации рисков и позволит не потерять ресурс, который не восстанавливается, – время. Сбер уже давно находится в реализации стратегии устойчивого развития, мы уже утвердили ее и готовы поделиться нашими лучшими практиками.

«Через несколько лет трансформация затронет весь бизнес, вплоть до малого»

БРИФ-2021. Наталья Капризина, управляющий партнер, руководитель практики консультирования в области управления рисками Deloitte в СНГ.

Фото: Андрей Фёдоров.

Наталья Капризина, управляющий партнер, руководитель практики консультирования в области управления рисками Deloitte в СНГ.

– Климат меняется стремительно, и процесс этот затрагивает все регионы. Чуть ли не со скоростью света, причем на наднациональном уровне – изменяется регулирование экологических вопросов. На это вынуждены быстро реагировать и правительства, и отдельные компании. Инвесторы все больше внимания обращают на то, каким образом бизнес планирует участвовать в общемировом тренде по снижению выбросов углекислого газа. Еще два или три года назад ничего подобного не было. Крупный бизнес озадачен больше других. Публичные компании или компании, представленные на мировых рынках капитала, вынуждены перестраивать бизнес-процессы ускоренными темпами. Со своей стороны банки тоже оказывают влияние на этот процесс, принимая решения по финансированию того или иного клиента с учетом ESG-критериев. Думаю, что через несколько лет трансформация затронет в той или иной степени весь бизнес, вплоть до малого: просто потому, что поменяется законодательство. В Европе это происходит уже сейчас, а мы вынуждены будем подстраиваться, так как являемся частью мировой экономики и неразрывно с ней связаны.

«Компаниям, не соответствующим «зеленой» повестке, скоро тяжело будет привлекать средства для операционной деятельности»

БРИФ-2021. Евгений Шварц, независимый директор – член Советов директоров ПАО «ГМК Норильский Никель» и ОК «РУСАЛ»

Фото: Андрей Фёдоров.

Евгений Шварц, независимый директор – член Советов директоров ПАО «ГМК Норильский Никель» и ОК «РУСАЛ»:

– 2026 год [в котором европейское сообщество планирует ввести налог на импорт продукции из стран с менее жестким углеродным регулированием, так называемый транснациональный углеродный налог, – прим. ред] – не за горами, это серьезный вызов для металлургической отрасли. Мы видим также, что набирает обороты «зеленое» инвестирование. FSG-фонды – это фонды с триллионами долларов, за эти деньги идет настоящая борьба. Думаю, в ближайшие годы компаниям, не соответствующим «зеленой» повестке, тяжело будет привлекать разумные средства для операционной деятельности и инвестирования в основные фонды. Поэтому экологическая повестка для нас сейчас актуальна как никогда.

«Надо ставить более амбициозные цели»

БРИФ-2021. Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group.

Фото: Андрей Фёдоров.

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group:

– Мы работаем в 11 странах мира на пяти континентах, и понятно, что климатическая повестка уже давно присутствует в стратегии группы En+ Group. Очевидно было, что интеграция гидроэлектростанций в алюминиевые заводы позволит нам производить продукцию с низким углеродным следом, и однажды это станет нашим основным конкурентным преимуществом. В 2015 году РУСАЛ впервые публично озвучил свои климатические цели. Они были очень амбициозными, однако многих из них мы уже достигли. Нам потребовалось проанализировать каждый производственный передел, сделать стресс-тесты, усилить команду климатологов, провести серьезную модернизацию производства. Мы видим, что другие российские компании тоже идут по этому пути, но об углеродной нейтральности сегодня объявляют всего 5-6 отечественных компаний, другие очень аккуратны в этом вопросе. Я призываю ставить более амбициозные цели: 2050-2060 год – это слишком долго. К обсуждению вопроса обязательно стоит привлекать малый и средний бизнес. Компании, которые планируют выходить на экспорт, должны знать, что такое «зеленый» продукт.

БРИФ-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.