Альфа-Банк и Генеральная прокуратура заключили мировое соглашение

Альфа-Банк и Генпрокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной с возвратом банку задолженности компаний Михаила Абызова.

В рамках заключенного соглашения Альфа-Банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в Российской Федерации, которая поддерживается государством, заинтересованным в ее широком распространении и развитии в стране. Это касается помощи детям. Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу.

«Мы выражаем благодарность прокуратуре за конструктивный подход в ходе переговоров с банком», — заявил председатель совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен.

Напомним, что для Альфа-Банка основные приоритеты в его деятельности — это защита интересов вкладчиков, кредитование разного уровня предприятий российской экономики и благотворительная деятельность. Одна из ключевых экспертиз Альфа-Банка — поиск и возврат денежных средств, выведенных незаконным образом за рубеж. В дальнейшем Альфа-Банк рассчитывает на продолжение сотрудничества с российской Генпрокуратурой в этой области.