Максим Булавкин назначен заместителем Председателя Правления – Финансовым директором Банка «Приморье»

Банк «Приморье» объявляет о новом кадровом назначении в составе Правления. На должность заместителя Председателя Правления — финансового директора назначен Максим Булавкин. Решение о назначении принял совет директоров ПАО АКБ «Приморье», кандидатура была одобрена Восточным центром допуска финансовых организаций Центрального банка РФ. Ранее М. Булавкин возглавлял Казначейство Банка «Приморье».

В должности финансового директора ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин будет курировать финансовый блок, управление ликвидностью и экономическое планирование, управление инвестиционным бизнесом банка и операциями на финансовых рынках, включая международные.

— Максима Борисовича отличают высокий профессионализм, богатый опыт работы и понимание финансового блока, что поможет в реализации стратегических задач Банка, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — В должности финансового директора ему предстоит усилить эффективность управления денежными средствами, повысить эффективность бизнес-процессов , реализовывать новые перспективные направления работы Банка, такие как брокерская деятельность, операции с драгоценными металлами и т. д.

Максим Борисович Булавкин в 2005 году с отличием окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специализации «Коммерция (торговое дело)», также получил дополнительное профессиональное образование «Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)» и «Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)». В Банке «Приморье» Максим Булавкин работает с 2005 года.