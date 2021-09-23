Максим Булавкин назначен заместителем Председателя Правления – Финансовым директором Банка «Приморье»

Банк «Приморье» объявляет о новом кадровом назначении в составе Правления. На должность заместителя Председателя Правления — финансового директора назначен Максим Булавкин. Решение о назначении принял совет директоров ПАО АКБ «Приморье», кандидатура была одобрена Восточным центром допуска финансовых организаций Центрального банка РФ. Ранее М. Булавкин возглавлял Казначейство Банка «Приморье».
В должности финансового директора ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин будет курировать финансовый блок, управление ликвидностью и экономическое планирование, управление инвестиционным бизнесом банка и операциями на финансовых рынках, включая международные.
— Максима Борисовича отличают высокий профессионализм, богатый опыт работы и понимание финансового блока, что поможет в реализации стратегических задач Банка, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — В должности финансового директора ему предстоит усилить эффективность управления денежными средствами, повысить эффективность
Максим Борисович Булавкин в 2005 году с отличием окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специализации «Коммерция (торговое дело)», также получил дополнительное профессиональное образование «Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)» и «Специалист по
Акционерный коммерческий Банк «Приморье» — один из крупнейших региональных банков страны, в 2021 году отметил 27 лет со дня основания. Входит в тройку крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Отделения Банка расположены в 7 регионах России: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская и Иркутская области, Москва и