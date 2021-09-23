Газпромбанк и профсоюз «Росатома» подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк в рамках реализуемой социальной политики по поддержке населения заключил соглашение о сотрудничестве с Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. Подписи под документом поставили Первый Вице-Президент – член Правления Газпромбанка Алексей Попович и заместитель председателя РПРАЭП, куратор развития программы преференций РПРАЭП «Электронный билет члена профсоюза» Юрий Борисов.

Стороны рассматривают возможность предоставления сотрудникам и членам РПРАЭП широкого спектра высококачественных банковских услуг, включая бесплатный выпуск корпоративных карт в индивидуальном дизайне и доступ к программам льготного жилищного кредитования.

«За годы плодотворного взаимодействия с ГК «Росатом» нам удалось наладить работу со многими предприятиями госкорпорации, расположенными по всей стране: от Калининграда до Хабаровска. Мы гордимся этим партнерством и продолжим прикладывать все усилия, чтобы обеспечить членов РПРАЭП самыми современными банковскими услугами и продуктами. Подписанный документ – возможность качественно развить сложившееся сотрудничество», – прокомментировал Первый Вице-Президент – член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

«Данное соглашение представляет взаимный интерес сторон. РПРАЭП развивает свою программу преференций «Электронный билет члена профсоюза» и такой партнер как Газпромбанк, безусловно, ее усиливает. Важно, чтобы члены профсоюза могли получать не только качественные банковские продукты и услуги, но и при этом снижать финансовую нагрузку на свои семьи, получать повышенные ставки по вкладам. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий, чтобы сделать нашу совместную программу с Газпромбанком привлекательной и выгодной для атомщиков», – отметил заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов.