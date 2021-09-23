Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» запустился в Омске

Газпромбанк запустил мобильного оператора «ГПБ Мобайл» в Омске и Омской области. С 22 сентября SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка либо с доставкой на дом — в этом случае представитель Банка привезет SIM-карту и договор об оказании услуг связи в любое удобное место. Для ее оформления при себе нужно иметь паспорт.

В случае если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий данной программы.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Выгодно», включающий в себя 650 минут звонков и 25 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись участнику программы лояльности в Омске всего в 135 рублей в месяц. За эту сумму абоненту также дается 50 SMS и безлимитная связь внутри сети. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка, тариф обойдется в 450 рублей в месяц.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Протестировать связь можно бесплатно — при подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней в подарок, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме этого, за переход к оператору «ГПБ Мобайл» со своим основным номером счет абонента пополняется на одну тысячу бонусных рублей.

Помимо Омска SIM-карту мобильного оператора можно оформить еще в 16 регионах. Подробнее с информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифах, регионах присутствия и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.