Кешбэк 10 % за покупки на AliExpress – с картами «Мир» Дальневосточного банка

До 31 октября 2021 года Дальневосточный банк и платежная система «Мир» дарят клиентам кешбэк 10 % за любые покупки на сайте или приложениях AliExpress и AliExpress «Россия».

Для участия в акции необходимо:

Зарегистрировать карту «Мир» Дальневосточного банка на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!». Оплатить покупки зарегистрированной картой «Мир» Дальневосточного банка на сайте или приложениях AliExpress и AliExpress «Россия».

Порадуйте себя выгодным шопингом этой осенью и верните обратно на карту до 10 % от потраченных средств!

Акция действует с 15 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года. Максимальная сумма кешбэка за календарный месяц — 500 рублей, за весь период акции — 1 000 рублей. Кешбэк будет зачислен на карту «Мир» в течение 5–7 рабочих дней. Организатор Акции: АО «НСПК». Подробности акции на сайте www.privetmir.ru.