Вклад «Банзай» от Солид банка вошел в топ-3 самых доходных вкладов

Вклад российско-японского банка «Банзай» вошел в рейтинг финансового портала «Финансист» - «Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады».

В рейтинге рассматривались вклады банков Казани на сумму 1 миллион рублей при условии размещения на 12 месяцев в отделениях банков.

Вторую строчку обзора занял вклад «Банзай» от Солид банка. Привлекательная ставка 7,2% годовых действительна при сумме открытия от 300 тысяч рублей на срок 370 дней.



По условиям программы предусмотрена возможность пополнения (за 180 календарных дней до окончания срока вклада дополнительные взносы не принимаются) и расходных операций (при условии сохранения неснижаемого остатка). Выплата дивидендов - ежемесячно.



Условия вклада «Банзай»: