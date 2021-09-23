Сергей Трофимов представил клип, снятый в Иркутске

Кроме самого Сергея Трофимова в съемках приняли участие профессиональные актеры и студенты Иркутского театрального училища, рассказали SIA.RU в пресс-службе «Кинокомпании Юрия Яшникова».

Также был организован народный кастинг и все желающие могли заявить свои кандидатуры для съемки в эпизодах. Всего в клипе было задействовано 114 человек, а состав команды проекта превышает пятьдесят человек.

Съемки проходили в узнаваемых иркутских локациях: центральные улицы, перрон вокзала, набережная Ангары и на предприятиях, в том числе на Иркутской ГЭС, Ново-Иркутской ТЭЦ, в цехах ИЗТМ, Авиазавода, хлебозавода, швейной фабрики, на центральном рынке и в аудитории ИГУ.