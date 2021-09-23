Шесть пострадавших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе продолжают лечение

Все 12 пострадавших были доставлены вертолетом медицины катастроф из Казачинско-Ленского района в Иркутск. Об этом SIA.RU сообщили в региональном минздраве.

«Все пациенты были осмотрены медиками. Четыре пострадавших практически сразу были переведены на амбулаторное лечение. На сегодняшний день из областной больницы выписаны еще два человека. Сейчас лечение в условиях стационаров проходят шесть человек, из них пять в иркутской областной больнице, один в ожоговом отделении третьей городской больницы», – сказал министр здравоохранения области Яков Сандаков.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.