В посылке из США иркутские таможенники обнаружили 308 таблеток с сильнодействующим веществом

Препараты прибыли в международном почтовом отправлении в адрес жителя Ангарска, сообщили SIA.RU в таможне.

Оперативники обнаружили таблетки, упакованные россыпью в банку и целлофановый пакет, при вскрытии посылки среди других товаров: одежды, обуви и конфет. Таможенная экспертиза установила, что препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество клонидин (клофелин).

Получатель товара никаких разрешительных документов на ввоз данных лекарственных препаратов не имел.

В связи этим выявленные таможенниками таблетки из незаконного оборота изъяты и уничтожены. Получатель посылки по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз лекарственных препаратов привлечен к административной ответственности.