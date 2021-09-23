Спасатели привлекли вертолет Ми-8 для поисков пяти человек, пропавших на реке Снежной в Бурятии

Родственники организовали добровольцев для их поисков, но 20 сентября в назначенное время их группа не вышла на связь, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога «Серая Ямка» сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены.

Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств сотрудники МЧС России в пешем порядке осмотрели участок береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Затрудняет продвижение наземных групп сложный рельеф местности, поэтому возникла необходимость применения авиации.