В прокрастинации мужчины признаются чаще женщин

За 10 лет термин «прокрастинация» стал более понятен россиянам, каждому шестому приходилось откладывать выполнение производственных обязанностей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Практически каждый пятый россиянин связывает термин «прокрастинация» с откладыванием дел на потом (19%). Каждый шестой ассоциирует прокрастинацию с ленью (17%).

Те, кому свойственно подобное поведение, чаще всего откладывают до лучших времен решение мелких жизненных и бытовых вопросов (32 и 24% соответственно). Каждый пятый сталкивался с прокрастинацией во время учебы (21%). 16% россиян приходилось откладывать решение рабочих вопросов.

Дела, отложенные на потом, респонденты чаще всего характеризуют как наименее важные (34%) или такие, результат которых неочевиден (30%).

Из-за того, что чаще всего откладываются незначительные дела, с проблемами от своей прокрастинации 34% россиян сталкивались редко, а для 35% она не несла никаких негативных последствий.

Россияне чаще всего поддаются прокрастинации, надеясь на наступление более благоприятного момента для решения того или иного вопроса (29%) либо же по причине перегруженности (21%).

Мужчины чаще женщин откладывают на потом решение рабочих вопросов. Сильный пол также чаще признается, что отлынивает от неинтересных дел. И на наступление благоприятного момента для свершений мужчины уповают чаще. Женщины же чаще отлынивают от решения мелких незначительных проблем. Женщины также чаще мужчин признавались, что прокрастинируют из-за страха потерпеть неудачу или просто от нехватки сил.

Закономерно, что более молодые россияне чаще вспоминали, что отлынивали от учебы, признавались в нехватке личной мотивации. Старшее поколение же чаще называло причиной прокрастинации перегруженность.