Капремонт пищеблока детской больницы в Братске завершат в октябре

Об этом сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков.Накануне глава регионального минздрава посетил Братскую детскую больницу с целью контроля проведения ремонта.

Сегодня объем выполненных капитальных работ составляет 80%. В здании установили кровлю, заменили окна и двери, выполнили монтаж вентиляции, электропроводки, сантехнических коммуникаций. Сейчас ведётся внутренняя отделка. Завершить все работы планируют 13 октября.

Денежные средства на капремонт пищеблока выделили из областного бюджета. На время проведения ремонтных работ руководство больницы при помощи местных предпринимателей организовало резервный пищеблок.