ФНС направит физлицам более 67 млн налоговых уведомлений за 2020 год

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Как сообщает ФНС, всего будет направлено 67,1 млн таких уведомлений. Из них 44,6 млн - на бумаге по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года. Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд руб. с приростом в 2% по сравнению с прошлым годом.

ФНС обращает внимание, что по сравнению с предыдущим налоговым периодом в расчете налогов произошли следующие основные изменения:

Для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов использован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

По земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.