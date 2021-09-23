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ФНС направит физлицам более 67 млн налоговых уведомлений за 2020 год

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Как сообщает ФНС, всего будет направлено 67,1 млн таких уведомлений. Из них 44,6 млн - на бумаге по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года. Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд руб. с приростом в 2% по сравнению с прошлым годом.

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ФНС обращает внимание, что по сравнению с предыдущим налоговым периодом в расчете налогов произошли следующие основные изменения:

  1. Для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов использован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.
  1. По земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.
  1. По налогу на имущество физических лиц во всех регионах (кроме г. Севастополя) в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость объектов недвижимости.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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